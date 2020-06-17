台北市長柯文哲。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（中）17日出席大安區里長座談會，國民黨籍立委林奕華（右二）與會，並與里長們一同合影。（黃世麒攝）

台北市政府斥資1580萬元，請國家地理頻道拍攝50分鐘節目宣傳「台北大縱走」活動，遭爆出其中800萬元來自「救命錢」第二預備金。台北市長柯文哲17日出席大安區里長座談會，會前被媒體追問此事未正面回應，僅表示「為什麼不來排一個比較正式的來回答？」

(中時 )