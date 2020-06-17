遭質疑動用救命錢做宣傳 柯文哲未正面回應 11:162020/06/17 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲。（黃世麒攝） 台北市長柯文哲（中）17日出席大安區里長座談會，國民黨籍立委林奕華（右二）與會，並與里長們一同合影。（黃世麒攝） 台北市政府斥資1580萬元，請國家地理頻道拍攝50分鐘節目宣傳「台北大縱走」活動，遭爆出其中800萬元來自「救命錢」第二預備金。台北市長柯文哲17日出席大安區里長座談會，會前被媒體追問此事未正面回應，僅表示「為什麼不來排一個比較正式的來回答？」 (中時 ) #柯文哲 #正面 #宣傳 #台北市長 #北市長 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜變股神？靠一支股票賺進1795萬 約8年市長薪水 - 政治 蔡英文遊九份沒找侯友宜 陳學聖曝重要警訊 - 政治 「罷免黃捷」集中火力！若達成這目標：民進黨就不敢再幫黃捷 - 政治 早知韓國瑜會被罷免？記者淚揭綠媒操作手法：最後一點希望都沒了… - 政治 韓國瑜臉書突做這舉動！喊做對的事 2萬網友讚爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。