根據知名記者查拉尼亞報導指出，聯盟向各隊發了一份復賽聲明，保證復賽不會影響到黑人平權運動，反而可以利用聯盟這個平台來達到宣傳效果。

聯盟在聲明中表示，「復賽的核心目標就是利用NBA這個平台來凸顯社會不公正問題，包含種族歧視議題、擴大黑人社區教育以及經濟機會，促使警察和司法系統做出改革，讓更多民眾參與。

聯盟將與球員工會進一步討論如何制定更全面的“我们在和球员工会讨论，如何制定一个更全面方法，推動聯盟改革，創造出有意義又能影響下一代的改變。

(中時 )