NBA》聯盟掛保證 復賽不影響黑人平權運動 11:122020/06/17 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NBA總裁席爾佛發給各隊聲明，強調復賽不會影響黑人平權運動。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據知名記者查拉尼亞報導指出，聯盟向各隊發了一份復賽聲明，保證復賽不會影響到黑人平權運動，反而可以利用聯盟這個平台來達到宣傳效果。 聯盟在聲明中表示，「復賽的核心目標就是利用NBA這個平台來凸顯社會不公正問題，包含種族歧視議題、擴大黑人社區教育以及經濟機會，促使警察和司法系統做出改革，讓更多民眾參與。 聯盟將與球員工會進一步討論如何制定更全面的“我们在和球员工会讨论，如何制定一个更全面方法，推動聯盟改革，創造出有意義又能影響下一代的改變。 (中時 ) #聯盟 #復賽 #NBA #平權運動 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》復賽具體賽程出爐 先打3場熱身賽 00:352020/06/13 體育 MLB》大聯盟推72場復賽 限球員兩日回應 08:052020/06/13 體育 NBA》利拉德：復賽碰上抗議很難專注 10:392020/06/13 體育 NBA》詹皇不挺厄文 強調復賽無礙抗爭 00:052020/06/14 體育 NBA復賽 明星後衛有疫見 04:102020/06/14 運動天地 NBA》沃神：5新星索討復賽受傷保險 12:192020/06/14 體育 NBA》詹皇權勢滔天？貝弗利：復賽他說了算 08:392020/06/15 體育 NBA》護皇！丹尼格林力挺復賽計畫 10:402020/06/15 體育 NBA》帕金斯砲轟厄文 9天內從支持變反對復賽 05:142020/06/16 體育 NBA》沃爾支持厄文 身體健康也不會參加復賽 10:082020/06/17 體育 體育熱門新聞 NBA》如果不復賽將損失12億 下賽季可能停賽 - 體育 NBA》復賽日程出爐 球員家人住宿自行負擔 - 體育 MLB》不是一條心？美媒爆：8隊老闆不想開季 - 體育 中職》中信、富邦兩大金控再戰 黃恩賜vs.伍鐸 - 棒球 MLB》不妙！大聯盟證實有球員確診新冠肺炎 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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