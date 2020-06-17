市長盧秀燕17日向中央建議，若要放行民眾返台，應要求在搭機時即做好特定防護標準及配備。（陳世宗攝）

1對在孟加拉感染新冠肺炎的夫婦15日返台，列為台灣境外移入個案，其回國是否應穿防護衣引發討論。市長盧秀燕17日向中央建議，若要放行民眾返台，應要求在搭機時即做好特定防護標準及配備；例如戴口罩、穿著防護衣等，減少相關接觸人員感染風險。

台中市議會17日進行市政總質詢，市議員羅廷瑋關心孟加拉返台夫婦案，市府掌握的進度。

盧秀燕指出，目前中央允許放行民眾自國外返台，經過這次孟加拉夫婦的案例，她建議中央政府，若要放行可以要求進入國內的民眾在搭飛機時應做好特定防護，例如戴口罩、穿著防護衣等，保護同機旅客及機場工作人員。

針對2位孟加拉返台民眾確診個案，台中市政府接獲中央通報，隨即展開疫調，目前初步調查顯示，2位民眾入境後直接入住北部集中檢疫所，確診後直接入住醫院負壓隔離治療，並無返回台中住家，也無接觸親友，衛生局會與中央持續溝通並釐清事實，若確實違反規定，不排除依法開罰6萬元至30萬元。

衛生局長曾梓展說，此次個案太太是台灣人，先生是外國人，就目前所知，這對夫妻在孟加拉時，採檢為陽性、有住院，但後來先生2採陰性出院，太太則因當地醫院病房不夠，1採陰性就出院，夫妻出院後申請回台，至於誰允許夫妻回台，市府會再調查，個案下飛機時儘速將這對夫妻從機場送至集中檢疫所，經集中檢疫所化驗為陽性確診後，立即通知住院。

曾梓展強調，有關國外確診個案返台相關規定，均統一由中央流行疫情指揮中心訂定，地方並未介入。目前確診個案同團中有4位台中市民採檢結果為陰性，即日起進行居家檢疫、健康自主管理，衛生局呼籲民眾接受疫調時應坦承以告，避免影響防疫，市府也會跟中央疫情指揮中心持續溝通，並釐清事實，民眾如刻意隱瞞，可依《傳染病防治法》第43條，開罰6萬元至30萬元。

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(中時 )