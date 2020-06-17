正值全球仍壟罩在新冠病毒威脅，其中美國不論在確診或死亡人數皆排名全球首位之際，德國民調機構公布一份關於防疫決策與政府民主程度的民調中顯示，關於美國與大陸的防疫政策比較，受調查的53個國家中普遍認為大陸防疫勝於美國，僅有3國認為美國表現較大陸好，分別是台灣、美國以及南韓。

據《衛報》指出，這份調查是由德國民調機構Dalia Research與非營利性組織民主聯盟基金會（Alliance of Democracies）共同主持，其中針對全球53個國家內的12萬人作出關於世界各國的防疫政策調查。其中，關於處理疫情方面，全球超過6成的受訪者認為大陸防疫措施勝於美國。不過，台灣、美國以及南韓的人民，則認為美國防疫勝於大陸。

另外，調查也指出這些受訪國家中，人民對於自家政府防疫滿意度最高的國家，分別是希臘、台灣、愛爾蘭、南韓、澳洲以及丹麥；反之，巴西、法國、義大利、美國與英國的人民認為政府表現滿地度在這份名調中墊底。

而本周即將於哥本哈根舉行的「民主高峰會」視訊會議前，這份民調也指出也反映了川普在全球的不受歡迎程度，僅有1/3的歐洲人認為美國現在是民主的正向力量，此一數據在相同民調中下降4%；而在歐洲主要的15個國家中認為美國對全球民主有負面影響，其中又以4成德國人如此認同。

《衛報》指出，在美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出席的哥本哈根民主峰會之前發佈，「透露了對美國全球（民主）領導力極深的不滿」。

(中時電子報)