台中31歲周姓男子17日與友人在餐飲店唱歌，酒過三巡竟搖搖晃晃站起來，自稱三太子下凡，使出「神力」將酒瓶朝自己頭部猛敲，業者見狀報警處理；育才派出所警員周瑜持臂盾靠近周男，另名員警將周男手中的酒瓶奪走，並通知其父至警所將周帶回，酒醒後說明釐清。
台中市警二分局指出，員警抵達現場後見周男手上正拿著酒瓶在揮舞，店內地板碎玻璃散落一地，為防止衍生意外，員警立即向前將周男手中的酒瓶奪走，並將其帶回所內施予保護管束，並通知周父到場，經警方管束後周男情緒已逐漸穩定
警方指出，他們到場，三太子不斷要奪門而出，口中念念有詞，育才派出所女警周瑜，運用防身臂盾先周後，周男被員警壓制上銬，立即「退駕」帶回派出所。警方表示，因周男持瓶自殘行為，員警擔心發生意外才對他先上銬保護。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障！
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。