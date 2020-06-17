台中31歲周姓男子17日與友人在餐飲店唱歌，酒過三巡竟搖搖晃晃站起來，自稱三太子下凡，使出「神力」將酒瓶朝自己頭部猛敲，業者見狀報警處理；育才派出所警員周瑜持臂盾靠近周男，另名員警將周男手中的酒瓶奪走，並通知其父至警所將周帶回，酒醒後說明釐清。

台中1名男子酒後亂性，正妹女警以防身臂盾機靈制止並逮捕歸案。(台中警察局提供/林俊翰翻攝)

台中市警二分局指出，員警抵達現場後見周男手上正拿著酒瓶在揮舞，店內地板碎玻璃散落一地，為防止衍生意外，員警立即向前將周男手中的酒瓶奪走，並將其帶回所內施予保護管束，並通知周父到場，經警方管束後周男情緒已逐漸穩定

警方指出，他們到場，三太子不斷要奪門而出，口中念念有詞，育才派出所女警周瑜，運用防身臂盾先周後，周男被員警壓制上銬，立即「退駕」帶回派出所。警方表示，因周男持瓶自殘行為，員警擔心發生意外才對他先上銬保護。

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(中時 )