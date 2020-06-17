北市公共自行車YouBike2.0的1月15日於公館地區推動試辦，但因1.0系統無法與2.0相容惹不少民怨，北市交通局將在北市全市建置，今年8月啟動陸續啟動會勘，最快10月在大安區中正建置，並逐步汰換1.0。

YouBike2.0採車機及輕樁設計，跳脫以往框架，致無法與既有YouBike1.0設備相互借還，台北市長柯文哲更多次要求加速汰換YouBike1.0，交通局科長廖苑伶指出，在公館試辦期間獲正面迴響，因此8月將進行會勘，10月先在大安區、中正區擴建，11月信義區，北投、士林、中山、內湖、南港等區也會依序擴建。

廖苑伶表示，從YouBike1.0旅次與租借特性中可以看出，租借騎乘的民眾有包括，捷運路廊、有明顯區域性，以及通勤及休閒為主的、無明顯區域特性。因此將YouBike2.0分為四大區同步進行會勘建置。

廖苑伶說，預計明年底，全市YouBike2.0擴增至1200處站點，將會有2萬柱、1萬3072輛車；YouBike1.0將逐步撤站，車輛數到明年底只會剩1000輛，保留雙北市交界處的部分YouBike1.0站點。

YouBike2.0車輛外觀採白加黃色系，租借方式除電子票證，還提供QR code掃碼，單車附太陽能供電的「車機」，具租借，通訊、文字顯示功能，透過操作車機即可完成租借，但仍以輕樁車柱來借還車。

(中時 )