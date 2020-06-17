有台大宅王之稱的張彥文，6年前當街狂砍女友47刀致死並吻屍下體，震驚社會。最高法院因量刑理由空泛，將殺人罪二審發回更審，最高法院今（17日）宣判，將張依殺人罪判無期徒刑；褫奪公權終身。全案可上訴。批踢踢網友酸說：「怎麼不說自己思覺失調」、「沒思覺失調的下場」暗剿精神患者與司法的爭議。

判決公布後，PTT八卦板板友紛紛在留言抱不平，有鄉民說：「哪裡重判？」、「這種沒死刑真的都太輕」，還有網友酸說：「現在思覺失調症正流行，這位台大生真的是殺錯年代」！酸說沒趕上這人人都是思覺失調的年代。

34歲的張彥文畢業於台大土木系碩士，因曾率隊參加電玩比賽奪冠因而自稱「台大宅王」，畢業後任職於知名會計事務所審計員，怎知情商不足，成為恐怖情人犯下殺人罪。

張男於2013年於批踢踢聯誼板認識讀幼教系的林女，兩人交往後，林女發現張男有暴力傾向、易怒又愛查勤便提議分手，分手過程張男死纏爛打、藕斷絲連，最後張男見感情無法挽回，想同歸於盡，某日睡夢中驚醒為凌晨4時44分，腦補為「林死死死」，殺意堅定，因此帶刀出門埋伏，犯下此起駭人案件。

(中時電子報)