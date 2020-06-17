89歲「股神」巴菲特（Warren Edward Buffett）從多年前就一直傳出有意退休， 波克夏海瑟威公司（BerkshireHathaway）的副主席人選也一直被熱烈討論。稍早傳出巴菲特終於選定人選，並發表公開信宣布此事；不過公司官網一直沒有公布相關消息，極有可能是假消息。

今（17日）稍早網路流出一封據稱是巴菲特的公開信，表示自己與合伙人查理蒙格（Charlie Munger）在過去幾年中，一直在考慮公司的未來和繼任人選，而且正如外界的猜測，一直在培養杰恩（Ajit Jain）、阿貝爾（Greg Abel）兩人。不過這兩人在過去10年來表現不如人意，近幾個月還犯下錯誤，所以決定對他們採取嚴格措施。

（圖／微博）

至於為何會選擇波提諾擔任董事會主席，表示這是經過深思熟慮後才做出的決定，也符合替股東追求最大利益，「在過去80年的歲月中，我從來沒見過有投資人對市場的直覺、理解能夠和他一樣。相信他能夠增加公司的資產，帶領我們走向一個更加光明的未來。」

不過波克夏海瑟威公司的官網並沒有發布這則通知，據陸媒《新京報》報導，身為波克夏海瑟威公司股東的陳凱豐也表示，沒有在官網獲得這項人事異動訊息，研判可能只是一則假消息。

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(中時電子報)