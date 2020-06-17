近年來區塊鏈科技與虛擬貨幣交易投資興起，導致詐騙吸金案頻傳，民眾黨立委高虹安今與國民黨台北市議員鍾沛君陪同受害人代表舉行記者會，揭露業者利用科技話術，包裝龐式騙局的吸金手法，總計有千人受害，吸金高達9億元。高虹安指出，本起案件雖以科技理財、區塊鏈投資為名，實際上恐怕是典型的老鼠會吸金，行政機關應盡速釐清權責，善盡督導管理職責，以免民眾受此類科技話術所惑受騙上當。

被害人代表指出，詐騙分子以加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨進隨出等話術，引導他們自行購買市面常見的虛擬貨幣後，將冷錢包交付名為「Cloud Token」平台，以投資「賈維斯計畫-機器人操作套利」。不肖業者號稱發行CTO代幣，支付被害人投資獲利，還設計出定期獲利、推薦獎金、兌現匯率波動等機制，塑造出投資確有獲利，代幣熾手可熱之形象。

被害人說，CTO代幣初期確實曾兌換到國外旅遊、飯店住宿、商品禮券等，以至於相信帳戶中的CTO可兌可用，平台業者並設計出多層次的介紹獎金，承諾對加入「計畫」者發放利息收益，導致被害人不僅投入自身積蓄，更呼朋引伴、集資參加，總計約有千人加入，吸收資金達9億元，直到今年年初，業者以「平台更新」為由，無預警停止兌換，才發現上當受騙。

此外，業者去年底曾發放信用卡給受害者，但以反送中為由，聲稱香港發卡銀行業務受阻，暫時無法提供刷卡；今年初再以新冠肺炎疫情導致程式開發進度緩慢做為藉口，遲遲不願意重新開放兌換商品、提領現金，多名被害人4月曾向業者要求兌現還款，卻遭到威脅將全部資料刪除，平台更於近日停止運作。

對此，金管會表示，虛擬貨幣投資屬於高風險商品，金管會曾多次發布提醒民眾，投資前應了解投資內容及審慎評估風險，因涉及違法吸金或詐騙行為，屬於刑事犯罪，將會全力配合檢調單位偵辦，並加強宣導避免投資人受騙。

刑事局代表則說，虛擬代幣詐騙案從2017年起層出不窮，近期有轉變守法的趨勢，以假投資獲取吸金效益，與以往多層是傳銷類似，檢警偵查方面會從這些假投資詐騙在國內設置傳銷性質的據點，追查協助拉被害人進去投資匯款的方向著手偵辦。

(中時 )