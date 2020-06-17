國光客運打造首輛自行車專用巴士。（陳祐誠攝）

新冠肺炎疫情仍在各國延燒，台灣則是連續2個多月未見本土傳染，在邊境未解封下，國旅市場可望大爆發，國光客運不只看好國旅，對單車旅遊更抱有期待，斥資打造全台首輛自行車專用巴士KBB（Kuo- Kung Bike Bus），並與KOM騎士協會、五大旅行社合作，推出4條旅遊行程試水溫。

台灣是世界聞名的自行車王國，更擁有最綿密的自行車步道，交通部觀光局將2021年定為自行車旅遊年 ，將台灣推向全球自行車騎乘旅遊的大國，並推出多元的自行車深旅行行程，包括國家風景區、經典小鎮、生態旅遊等，讓遊客感受台灣的獨特魅力。

國光客運看好國旅商機，決定「超前部署」打造自行車專用巴士，國光客運副董事長王應傑表示，開發創新特色旅遊產品並不容易，希望透過新生力軍自行車專用車的推出，降低自行車環島門檻，提升自行車旅遊附加價值，尤其是吸引歐美日高端旅遊團市場，讓全齡層國內外旅客都有機會以時速20公里輕鬆慢遊台灣美景。

王應傑介紹，自行車專用巴士可以容納15位乘客與15部自行車，內裝採用高質感木紋地板與電競級皮質座椅，非常符合整體旅遊產品運動休閒風格定位，司機則為10年以上大客車專業經驗專屬駕駛。他說，如果市場反應良好，會繼續推出第2、第3輛自行車專用巴士，而依照目前的旅遊氛圍來看，市場相當可期。

王應傑指出，台灣每年有1750萬人次出國、1170萬人次外國旅客入境，目前的疫情是世界性的，要開放到疫情前的水準可能性很小，而台灣有山有水，30分鐘就能看到海、30鐘又能看到山，幾乎各縣市都有腳踏車步道，這個市場相當大。

五大旅行社董事長楊嵐喆表示，大概7、8個月前就規劃相關產品，但主要是針對歐美來台的旅客，沒有針對國內市場，不過疫情後有了變化，因此把1400公里的環島行程，重新包裝成4個行程，包括塔塔加2日遊，塔塔加、新中橫、日月潭3日遊，國境之南、旭海秘境4日遊，以及環島12日遊。

(中時 )