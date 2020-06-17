葉姓板模工2018年1月底在桃園市大園區某新建案施工時，從1樓摔到地下3樓，送醫後仍不治。桃園地檢署偵辦後，發現工人並未穿著安全帶、輔助繩，也沒有符合安全規範的安全護欄，將徐姓工地主任依業務過失致死起訴。

檢方調查，56歲徐男是工地主任，上班時都會到都到現場監工，明知道模板吊掛有危險性，但工人卻未穿著安全帶、輔助繩。另外現場也僅有安全欄杆，卻沒有安裝符合規範的安全護欄。

葉當天疑似要拿取料件，卻摔落至地下3樓，隔2天後，因頭胸部鈍挫傷及頸胸椎骨折併顱內出血及氣血胸，導致中樞神經衰竭及呼吸衰竭死亡。因葉姓板模工是該建案找模板公司，再外包給游姓包商。徐男供稱，簽約時有要求廠商依照安全標準施用，已經盡義務。

不過檢方認為，工地主任負責現場調度、工人安全。當時情況，並沒有不能注意到安全設備不足的狀況，居然疏未注意，偵查終結後，以業務過失致死將其起訴。

(中時 )