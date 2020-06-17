台中今天凌晨12點時，1名男子在某家KTV歡唱，不料酒後亂性，突然脫去上衣上半身赤裸，自稱是三太子下凡，開始拿著酒罐揮瓶亂舞，讓一旁友人嚇傻。KTV經理見狀不對立即報警處理。警方抵達現場，見店內地板碎玻璃散落一地，員警立即向前將男子手中的酒瓶奪走，此時KTV經理大喊關公來了，男子忽然停頓，員警見狀立即上前壓制帶回警局偵訊。

台中1名男子在今日(17)午夜12點時，與友人前往KTV歡唱，不料男子飲酒過多亂性大發，竟自行脫去上衣打赤裸，聲稱三太子附體，開始雙手拿著酒瓶揮舞亂打，KTV經理見有異，立即報警處理。

警方抵達現場，見店內地板碎玻璃散落一地，員警立即向前將周男手中的酒瓶奪走，經理見狀立刻大喊關公來了！聲稱三太子附體的男子，立即表情面有難色，員警見狀呼喊同仁立即上前將男子迅速制服，並帶回警察局等候醒酒後進行偵辦，經警方見男子情緒逐漸穩定，通知家人前來帶回。

(中時電子報)