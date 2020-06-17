在台南的樂天桃猿、統一獅2連戰今（17）日開打，雙方不約而同推出本土左投先發，由王溢正對決王溢正。樂天為了全力準備與中信兄弟3連戰，前兩場對戰獅隊都會以土投先發，3洋投全部要用來對付黃衫軍。

獅隊江辰晏本季4勝2敗、自責分率5.62，先發6場包括2次優質先發。雖先吞2連敗，5月起進入狀況，已拿下4連勝，其中2勝得自樂天，相當不容易。

江辰晏今年對戰樂天3場2勝1敗，投14局自責分率高達10.93，不過每次遭遇樂天隊友都能火力相挺。對戰被打擊率3成69偏高，曾遭到林泓育、朱育賢、陳俊秀和林立於台南擊出全壘打；4月24日朱育賢雙響炮，含一發滿貫全壘打最為震撼！

「姊姊」王溢正戰績4勝1敗、自責分率4.05，開季拿下4連勝，上周跳過一次先發。本季對獅隊3戰2勝1敗，投22局自責分率3.27。曾於5月30日在台南遭林祖傑轟出2分炮，王溢正對戰獅隊的被打擊率不高，無論左右打都在2成上下；但要避免被炮擊，尤其獅隊團隊全壘打56支領先各隊，不缺長程火力。

(中時 )