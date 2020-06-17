新北市府去年10月成立結合檢、警、調、環的「新北環境稽查重案組」，成立不到一年，執行超過200案件，移送26件環保汙染案、99人遭法辦，追討不法所得2100萬並開罰1200萬元，稽查人員水裡來火裡去，甚至要面臨業者威脅，他們仍無所畏懼。新北市長侯友宜強調，「環境安全絕非口號」，五股垃圾山是指標案件，絕對會完成整頓任務。

環保局長程大維17日在市政會議專案報告指出，環境稽查舉證不易、高危險性，需更多單位投入協助，成立環境稽查重案組，重點放置「專注打擊」，以國土破壞、環境組織犯罪、市府重大環境專案如五股垃圾山等為稽查重點。

程大維說，經所有人員努力，至今已移送26件、99人，追討不法所得2100萬、罰鍰1200萬元、押運非法棄置土方85車次、完成排除國有地佔用118處。

破獲包括三重電鍍廢水非法排放到汙水下水道案件、昔日電玩大亨非法處理廢棄物案、林口非法棄置廢液案、五股垃圾山內集佳企業社非法煉鋁案，也破獲了多件破壞國土、非法傾倒廢土的案件。

為了蒐證，稽查人員可能要在草叢堆埋伏，甚至潛入髒水中，甚至稽查過程還要面臨業者威脅與恐嚇，他們仍全力完成任務。

接下來展望2030願景，程大維說，環保局提出「好生活、好生態、好家園」的三好方向，將透過工廠綠能化、車輛電動化、工地智慧化，推動環境認證、淨化環境科技、提升環境美學，以邁向全球十大乾淨城市為具體目標。

侯友宜表示，「環境安全絕非口號」，以五股垃圾山為例，該地區20、30年來一直都是都市毒瘤、藏汙納垢，賭場、洗土膏、槍枝等都有，根本沒有人敢靠近。

侯友宜說，這半年來經過市府各單位努力，輔導業者納管，不願接受市府輔導合法納管者，絕對強力拆除，沒有妥協空間。

侯友宜說，未來將進行第4階段強拆作業，強調不要懷疑新北市維護國土安全、環境安全的決心，要求所有守護環境的同仁強力執法。

(中時 )