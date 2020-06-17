業界一般推測，三星(Samsung)在下半年旗艦手機的發表會中，應該會一口氣推出 Galaxy Note 20 系列、Galaxy Fold 2 以及 Galaxy Z Flip 5G 等新手機。但根據最新爆料，後者兩款可折疊螢幕手機，或許因為關鍵原料產能有限而延後發表，或者上市時間比預期更晚。

XDA 論壇作者兼知名爆料達人 Max Weinbach (@MaxWinebach)指出，Galaxy Fold 2 以及 Galaxy Z Flip 5G 都尚未到達 bootloader v1 (BLv1)階段(bootloader 在 Android 手機中相當於電腦 BIOS，透過檢查手機系統來保證系統可完整運行的程序)，因此別期待能在 8 月初看見他們(發表)。

對此看法，Display Supply Chain Consultant(DSCC)分析機構 CEO Ross Young 表示，據他所知目前(上述手機)預計要到 8 月才會進入量產，因此預計 8 月底或是 9 月才會發表。另外超薄可摺式玻璃(Ultra-Thin Glass, UTG)產能受限的情況會持續到 2021 年，因此若有興趣要盡早入手。

Production really not starting till August. Almost none in July. Gonna be a late August or September launch. UTG volumes constrained until 2021, so order either early. — Ross Young (@DSCCRoss) June 16, 2020

Galaxy Z Flip 是三星旗下第一款採用 UTG 材料的手機。今年則是將被應用在 Galaxy Z Flip 5G 以及 Galaxy Fold 2 當中。

Ross Young 連帶提到，Galaxy Note 20 系列由於受到預計採用的 LTPO 螢幕技術影響，也可能會延後發表。對於 Galaxy Note 20 系列的發表日期，Max Weinbach 指出三星可能會在接下來兩、三周內公布。Ross Young 認為三星可能會同時發表 Galaxy Note 20 系列以及另外兩款可折疊螢幕手機，但是採用可折疊螢幕設計的兩款新機，預計要到 9 月份才能買得到(出貨日期較晚)。

Certainly on the Note 20. Wouldn’t be surprised if Note 20 Plus/Ultra is delayed a little due to LTPO ramp... — Ross Young (@DSCCRoss) June 16, 2020

I think they will announce them in early August but won't be able to get one of the new foldable until September. — Ross Young (@DSCCRoss) June 16, 2020

I'd guess September launch. Note20 production should be starting in like 3 to 4 weeks for a mid-august launch. If it's not starting until August, it'll probably be an early to mid-September. Maybe in waves like they did with the fold relaunch? — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 16, 2020

多年來，三星下半年旗艦手機(Galaxy Note系列)都會搶在柏林消費性電子展(IFA)之前。今年 IFA 展期原訂為 9 月 4 日至 9 日，但因為新冠肺炎疫情緣故，已取消線下形式，將僅以線上形式舉辦。三星過去幾年都選在 8 月份自行舉辦發表會來推出 Galaxy Note 系列，今年很可能因為要同時推出 Galaxy Note 20 系列與 Galaxy Fold 2、Galaxy Z Flip 5G 而面臨更大產能上的挑戰。究竟這些新手機將在何時正式亮相，得等候三星公布最後決策。

(科技)