據臺灣高等法院16日發出民事裁定，駁回大同(2371)市場派上訴人之聲請，同時第二審訴訟費用由上訴人負擔。大同表示，感謝司法公正裁定，證明公司董事會一向恪遵法令，亦尊重股東正當合法的提案權。此裁定有助於維護公司名譽與其他多數股東權益。

臺灣高等法院於16日發出108年度上字第9351號民事裁定。事由為大同市場派羅得投資股份有限公司等5法人與2自然人，於108年向台灣台北地方法院聲請就股東提案應列為股東會議案，不得以任何理由將其提案排除於股東會議案外，並禁止大同公司再為任何異動，但於108年5月13日經臺灣臺北地方法院裁定駁回。嗣後提起上訴，於6月16日臺灣高等法院108年度上字第931號民事裁定駁回上訴。

至於裁定理由則尚待收到法院裁定正本。

上訴人：羅得投資股份有限公司、三雅投資股份有限公司、鄭豐儀、欣同投資顧問有限公司、競殿投資股份有限公司、新大同投資顧問有限公司、鄭佳佳。

大同將在6月30日舉行股東會，在股東會前，高等法院裁決讓公司派吃下定心丸。

(時報資訊)