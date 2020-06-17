國民黨立委蔣萬安今天指出，勞動部新推出的青年就業獎勵計劃，看似立意良善，鼓勵應屆畢業生只要持續工作三個月給妳兩萬，六個月再加一萬給你三萬，看起來鼓勵他們找到工作政府拿錢給你，但實際上根本只是在消化預算。

蔣萬安認為，短期看似鼓勵讓他們投入職場，但是沒有配套跟生涯發展規劃，就是曇花一現、煙火撒錢、短期刺激，沒去好好思考為什麼長期以來年輕人失業率這麼高，是因為不願投入職場？遇到困難？雇主沒開新的職缺？

蔣萬安並指出，且這次方案的資格是九月底以前就要找到工作，從過去數據跟經驗顯示，畢業生在三個月內就找到工作非常困難，不符資格就拿不到三萬塊，那找不到工作情何以堪？會不會為了拿獎勵金，就在低薪、惡劣勞動環境工作，就為了拿補助，硬撐三個月離開，這樣對勞動部穩定長期友好工作有幫助嗎？

蔣萬安批評，應屆畢業生肯定很努力想找工作，但如果三個月內找不到就不能申請補助，等於是變相懲罰找不到工作的人，勞動部應該重新檢視方案，提出真的能幫助年輕人的方案，不是消化預算而已。

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(中時 )