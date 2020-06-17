朝鮮局勢惡化，北韓除了直接炸毀開城韓聯辦外，兩韓口水戰也升溫。金正恩胞妹金與正今（17）日砲轟南韓總統文在寅的《六一五宣言》20周年演說是「無恥詭辯」，青瓦台隨即罕見強硬回擊，批評金與正「沒禮貌」、「沒常識」。

韓聯社報導，朝鮮勞動黨第一副部長金與正今日發表談話，痛批文在寅15日在青瓦台會議中的發言、以及《六一五宣言》20周年演說是一派「無恥詭辯」，她尤其譴責首爾默認脫北團體散布反朝傳單的作法，要求「韓方領導人」要公開「道歉、反省」，承諾防止類似事件重演。

針對金與正的直接指責，文在寅今日罕見強硬回擊，韓聯社指出，青瓦台國民溝通首席秘書尹道漢今日在記者會上表示，金與正今日有關文在寅演說的相關談話「非常無禮且缺乏常識」，抨擊金與正舉動已經損害兩韓領導人互信基礎，警告南韓不會再容忍平壤不合理的言詞及舉動。

尹道漢說，「在完全不了解南韓目的的情況下，就用非常無禮的方式貶低文在寅的演說內容，是愚蠢的行為。」

尹道漢也證實首爾先前曾提議派遣特使赴平壤的消息，稱對北韓單方面拒絕提議感到遺憾，形容金與正故意扭曲南韓提議目的是「前所未見的不合理舉動」，認為北韓應該要有「基本禮節」。

(中時電子報)