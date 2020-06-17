力晶2012年因DRAM價格崩跌衝擊，每股淨值變成負數，該年底以每股0.29元下櫃。力晶自2013年轉型為晶圓代工廠後，營運轉虧為盈，已連續六年維持獲利，還清近千億元債務，如今將晶圓廠整合為力積電，並計劃重新掛牌上市。

談到力晶成功轉型晶圓代工有個重要關鍵，與台積電創辦人張忠謀有關。鏡週刊報導，1998年力晶上櫃時剛好碰到DRAM景氣谷底，隔年黃崇仁打算增資63億元，市場就傳出聯電有意吃下力晶，但黃崇仁不願屈服，便去找張忠謀，並跟他說：「如果力晶加入聯電陣營，對方加5萬片就超過台積電，台積電就從老大變老二。」兩天後，張忠謀打電話給黃崇仁，表示要讓台積電子公司世界先進跟力晶策略聯盟。這次黃崇仁以力積電重新上市，就是要向台積電致敬。

力積電董事長黃崇仁去年12月表示，近年來台股並沒有大型科技公司掛牌上市，力積電與主管機關有共識，已申請補辦公開發行，預計2020年登錄興櫃交易，計畫2021年上市。

(中時電子報)