蔡英文總統520就職典禮，傳出伴手禮和主視覺得標廠商「幫推」「投石」，幕後藏鏡人是文化總會祕書長林錦昌和副祕書長李厚慶，兩家新創公司拿下大批政府標案。總統府發言人谷辣斯今天強調，無論是文總或是民間企業辦理的活動，都是總統府依法辦理公開招標進行。

總統就職典禮伴手禮今年得標廠商幫推決標金為80萬元，主視覺得標廠商投石為56萬元，外傳這兩家在蔡英文總統執政後三個月陸續成立的新創公司，4年來拿到的政府標案就達8千多萬元，加上選舉時幫忙蘇貞昌等政治人物操刀，狂撈近億元。兩家公司幕後藏鏡人是文化總會祕書長林錦昌和副祕書長李厚慶。

文化總會今天與總統府共同舉辦「端午謝平安 藝文大匯演」系列活動宣傳記者會，過去每逢這類活動，李厚慶都會出席，但今天並未出現，媒體詢問谷辣斯，李厚慶未來席是否在規避媒體？谷辣斯則表示，該活動原本就未安排李厚慶出席。

外傳質疑林錦昌和李厚慶與標案有關，谷辣斯表示，我們有看到相關的報導，府方還是要強調，總統作為文化總會會長，的確，在過去這段時間，文總承辦總統府各式各樣的藝文活動，但實際上，它所表現的設計、實力或是文化力，大家都有目共睹，也獲得各界的好評。

對於大家最關注的預算問題，她說，任何文總或是任何民間企業所辦理的活動，都是總統府依法辦理公開招標進行，所有的標案在總統府網站上的公開資訊都查的到，人民都可以來檢視，所有人都可以來監督政府。

谷辣斯表示，今年總統就職典禮，原本是編了3000萬元左右，但這次只花了大概1000萬元出頭，其他拿來舉辦「端午謝平安 藝文大匯演」活動，大約用了1700萬左右的預算來辦理。

她說，一連三天的活動，非常的多元也非常多樣，文化部、農委會都有支持，至於是否有這兩家公司得標，她還要再了解一下。不過她也強調，這次承辦的企業，所有的活動都是公開招標，公開上網，大家都可以看得到。

蔡英文,就職典禮,幫推,投石,林錦昌,李厚慶

(中時 )