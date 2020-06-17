陸媒《環球時報》17日報導，該報總編輯胡錫進北京時間昨天（16日）深夜在微博得知印度軍方表示，又有17名在加勒萬河谷肢體衝突中受傷的印度軍人由於暴露在零度以下的高海拔地區死亡，印度軍人的死亡人數從3名增加至20名。這件事引起印度輿論的強烈迴響。他認為，這反映印度軍隊緊急救助傷患能力的嚴重落後，印度政治力量要為這些年輕軍人的死負責，必須停止邊境冒險。

報導稱，胡錫進看到消息後，在深夜連發兩條推特，內容分別是：第一條：「這肯定不是我這樣的中國人希望聽到的消息。中印軍人的生命都是寶貴的。把這些年輕軍人推向致命肢體衝突的印度政治力量要對他們的死承擔責任。印度必須停止邊境冒險。」

第二條：「多達17名受傷印度軍人被報導因得不到及時搶救而身亡，這反映了印度軍隊緊急救助傷患能力的嚴重落後。這不是一支真正有現代高原作戰能力的軍隊，印度輿論需要清醒。」

胡錫進16日稍早，另發推文認為，陸方目前採取克制措施表明，不希望給陸印兩國公眾情緒火上澆油。他說：「中方並未發布與印度士兵發生衝突的解放軍傷亡人數。我的理解是，中方不希望兩國人民來比較傷亡人數，以免激發公眾的情緒。這是中方的善意。」

(中時 )