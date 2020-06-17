藍營前立委謝國樑（左）於17日在網路上指出，自己與美國民主黨總統候選人拜登的兒子杭特・拜登（右）有些交情。（謝國樑辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

藍營前立委謝國樑於17日在網路上指出，自己與美國民主黨總統候選人拜登的兒子杭特・拜登（右）有些交情。（謝國樑辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

前立委謝國樑17日在臉書談掄美國總統大選的貼文，揭露了自己與美國民主黨總統候選人拜登的兒子杭特・拜登有些交情，並提醒民進黨政府，對於美國總統大選必須保持多元且彈性的立場，全壓寶希拉蕊最後結果卻是川普當選，造成台美關係的震盪，重蹈2016年的狀況。

謝國樑表示，自己與杭特（Hunter Biden）是在2014年前往美國艾森豪學人進修過程中，透過耶魯校友的朋友介紹而認識，且在卸任立委公職後，還曾和他計畫在美國合作一個新的電影計劃，就他所知因川普執政的關係，杭特這幾年來過得也並不是非常順遂，站在朋友的立場，希望他未來能越來越好。

謝國樑指出，自己在美國待了超過十年時間，對美國政治有一些觀察，他真心建議現在執政的民進黨政府高層，台灣在美國總統大選必須保持多元彈性；不能全部壓寶在現任總統川普的身上，對於其他政黨的候選人，應該也要適度的接觸與關心，不能重蹈2016年的覆轍，造成對美關係的大幅震盪。

謝國樑說，他認為美國領導人當然是以美國利益為優先，拜登與川普對大陸的策略與思維是非常不一樣的，若是川普當選，他勢必會利用台灣跟大陸繼續博奕；然而如果是拜登當選，應該會希望兩岸緩和一些，主要是不希望台灣與大陸有太多衝突，增添美國的麻煩，這兩者的思維其實是不太相同的。

謝國樑表示，大陸其實也積極與拜登維持不錯的友好關係，台灣如果只壓單邊，如果屆時拜登當選，台灣就會相對喪失優勢與先機，他提醒政府，國際關係本來就是必須看近也要看遠，如履薄冰，思考面向應該更多元，面對世界的千變萬化，台灣交朋友也應該廣泛多元保持彈性。

(中時 )