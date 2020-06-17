國民黨主席江啟臣後天將召開改革委員會大會，討論組織改造、青年參與、兩岸論述等四大方向。前黨主席朱立倫今天在臉書搶先一步提出「台灣要更好！國民黨不能變成『茶黨』！」表達對國民黨改革的關心與憂心，並預告明天將在臉書發布「朱立倫倡議」（ Chu’s Initiative)網站，集思廣益，未來也將匯集成藍軍大智庫。

朱立倫今天在臉書簡短提出國民黨不能變成「茶黨」的主張，並標舉國民黨要「加速改革、撕掉親中賣台標籤、年輕人及社會主流價值」。朱辦則公布「朱立倫倡議」網站大頭貼，另預告網站第一步劃定「經濟民生」、「香港立場」等，未來陸續上線「青年」、「進步議題」等議題規劃，共同參與國民黨的改造！

據指出，朱立倫明天將發表成立「朱立倫倡議」網站的心路歷程，包括今年初國民黨大選失敗後，他持續進行學習之旅的心得，以及對國民黨未來改革之路，有四大方向必須抓準，包括「中華民國立場（國民黨兩岸論述基石）」、「香港立場（堅持民主自由）」、「經濟民生（人民對於經濟的心聲）」、「修憲工程（包含18歲公民權、內閣制總統制、不在籍投票等議題）」。

而據知情人士指出，所謂「茶黨」是指右派民粹主義，朱立倫認為國民黨不能再重覆近兩年出現被部分民粹主義綁架的現象，如此對黨、對中華民國都有弊無利。而搶先在國民黨改委會開會的前夕拋出「朱立倫倡議」，是希望在改委會結論出爐前，發揮定錨作用，也提供黨內各界參考，讓黨及台灣更好；朱也會在國民黨改委會結論出爐後，適時表達意見。

知情人士也指出，外界若將「朱立倫倡議」解讀為明年黨主席選舉的暖身，就太狹隘了；朱著眼的是2022年縣市長選舉、2024年大選時的國民黨路線及國家發展方向，希望能提醒黨內，同時集思廣益，因此也打算把「朱立倫倡議」網站廣納各方意見，日後發展為藍軍智庫。

(中時 )