北京爆發第二波新冠肺炎疫情，短短6日，確診數破百，達137例，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發文表示「據聞離開北京的各班機都客滿」，官方的確診人數可能還需要往後面多加1個零到3個零，台灣注意第二波病毒攻擊來了！

根據《東網》報導，北京今天再增31個確診案例、3個疑似病例、6個無症狀感染者，目前全市各小區已實施嚴格封閉式管理，北京首都機場、大興機場也分別取消550和300個航班，目前北京已有9區列為高、中風險區域。

謝宗學今也在臉書粉專《Dr.E小兒急診室日誌》發文表示，北京爆發第二波新冠肺炎疫情，以其隱匿疫情的慣性，官方的確診人數可能還需要往後面多加1個零，甚至是2到3個零。

謝宗學指出，台灣現在應拉緊神經、提高警戒，據聞現在離開北京的各個飛機，班班客滿，而大陸其他省份也陸續傳出新冠肺炎的疫情，大家不要再鬆懈，第二波病毒的攻擊來了！

(中時電子報)