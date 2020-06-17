福容大飯店推出以梨入菜的美食佳餚，迎接民眾到中部採梨及品嚐美食。（陳世宗攝）

台中市政府農業局輔導東勢區農會舉辦「2020東勢梨果季-花現梨饗柿界」，6月21日至8月2日推出梨果巴士、果樹認養、阿尼斯特地景藝術佈置等系列活動；市長盧秀燕17日出席記者會，如數家珍台中各種梨子品種與產季。盧秀燕說，台中是「梨的故鄉」產量最大及品質最好，歡迎來趟仲夏食果農村輕旅行。

「台中梨果季正式開跑啦！」台中梨子栽種面積約3400公頃，產量全國第一！盧秀燕說，從初夏開跑的5、6、7月高接梨，8月還有台中研發的甘露梨、9月有新世紀梨、蜜梨，一直到隆冬11月的雪梨，供應滿滿的梨子給國人品嚐。

盧秀燕表示，市府今年規畫一系列體驗農樂活動，包括梨果巴士、採果活動、尋寶集章、野餐等多元內容；另外「果樹認養活動」由果農親自解說高接梨的梨穗嫁接、蔬果、套袋等栽培管理過程，讓認養者親自體驗栽種水果的樂趣。

立委江啟臣指出，台中是梨子的故鄉，梨子不僅創造經濟價值，更藉由市府推動的系列活動，帶動山城區周邊旅宿及餐飲業發展，歡迎民眾到台中來趟仲夏食果農村輕旅行。

東勢區農會理事長劉正銘大推休閒農業，他說東勢很適合全家出遊，不僅有梨之鄉休閒農業區美麗的自然風貌，軟埤坑休閒農業區內還有天梯健康步道、觀光農園可預約採果體驗，也可到薯良驛站體驗「植物染」，以及親水公園的憩水遊樂活動，搭配東勢梨果季系列活動，享受今夏戶外農遊的樂趣！

(中時 )