其中一款停用藥品「明德」敵炎喘錠40公絲。（圖取自食藥署官網／林周義台北傳真）

歐盟近期發佈警訊指出，含fenspiride的藥品可能造成心臟的不良反應，最嚴重可能致命。根據食藥署統計，包括寧息樂膠囊、優克滲注射液、敵炎喘錠等12款處方用藥有使用此成分，分別是11款製劑及1款原料藥，即起要求停止輸入、製造、批發、陳列、調劑、零售，醫療院所及藥局都需下架回收，提醒民眾停止使用，儘速換藥。

食藥署藥品組科長洪國登表示，含fenspiride的藥品一般都在基層診所開立，用於治療鼻咽炎、喉炎、支氣管炎，一般來說小感冒就會使用。因國際上出現使用後造成心律不整不良反應的先例，最嚴重可能致命，食藥署蒐集資料後，今起要求停用。

根據食藥署統計，含fenspiride的藥品在台灣計有12張許可證，其中11張為製劑，1張為原料藥。洪國登表示，口服的藥品每年用量為200萬顆，注射劑則有100多支，這些藥品都有替代用藥，民眾若正在使用，應立即停用並回診，與醫師討論換藥。

以下為12款含fenspiride的處方用藥：

寧息樂膠囊４０公絲（芬士比瑞）

優克滲注射液８毫克/毫升（芬士比瑞）

"明德" 敵炎喘錠４０公絲（芬土比瑞）

"培力"恩嗽來錠４０公絲（芬士比瑞）

"優生"咳舒錠４０公絲（芬士比瑞）

安速達樂錠４０公絲（芬士比瑞）

暢得平８公絲/公撮注射液（芬士比瑞）

"壽元" 芬生注射液８毫克/毫升（芬士比瑞）

"永信" 呼息炎膠囊40公絲

“世達”菲士匹林錠 40 毫克

"元宙"平息錠

"合吉" 鹽酸芬士比瑞

(中時電子報)