客家傳統戲曲演員謝宗達，被控以應徵劇團員工為由，要求應徵編劇的葛姓女子先行代墊住宿、表演場地等費用14萬餘元，事後葛女察覺有異，向謝男追討，謝男卻人間蒸發，台北地檢署17日依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴謝男。

謝宗達是本土劇、客家戲曲童星出身，本身能導能寫能演，兒時還曾跟羅時豐同台演戲，但之後另因涉及竊盜案件遭逮，另遭台北、新北地檢署通緝，前科累累。

葛女控稱，她去年7月上網得知同藝劇團應徵老師、助理、編劇等工作，遂應徵劇團英語劇課程老師兼編劇，謝以租用酒店式公寓給員工住宿、租用表演教室場地、需開課籌備費名義，要她先代墊14萬餘元，為取信於她，還出示偽造訂房紀錄等單據。

葛女控稱，由於另位應徵劇團助理的員工，發現劇團竟沒有自己辦公室，找K書中心面試召募員工，還借用他的銀行帳戶收取代墊款，她要求謝男退款，謝避不見面，她因而提告。

謝男因本案遭北檢通緝，他今年1月在苗栗市某超商偷飯糰被逮，警方將他解送北檢歸案。檢方調查時，謝男否認詐騙，但檢方查出訂房單是假的，依法起訴。台北市文化局案發後已將同藝劇團廢止立案。

(中時 )