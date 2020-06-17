上證綜指作為A股市場最重要的指數之一，過去5年始終圍繞3000點停滯不前，表現確實難言樂觀。大陸在前不久召開的全國兩會上，有人大代表表示，上證綜指編制方法有待優化，將指數的失真問題推上風口浪尖。

據《上海證券報》統計，自2015年8月再次跌破3000點以來，上證綜指在3000點關口已反復上下51次，其中在剛剛過去的2019年，上證綜指就23次往返3000點。但直至目前，上證綜指仍未突破這一整數關口。

僅從指數表現來看，過去年A股似乎處在一個漫長的熊市週期，這引發不少投資者抱怨。「大學剛畢業入市時，那時大盤不到3000點；如今孩子都可以打醬油了，大盤還是不到3000點。」類似的調侃不絕於耳。

但也有許多投資者發現，自己長期持有的某檔白馬股，股價在過去5年間漲了數倍，為自己帶來豐厚的收益。打開貴州茅臺、恒瑞醫藥、海螺水泥等個股K線圖，股價均連年刷新歷史新高，絲毫看不出任何熊市的痕跡。

(旺報 )