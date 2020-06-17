美股周二強彈，台股加權指數今（17）日以小漲13.86點的11525.50點開出，惟因昨（16）日已強彈205點，權值股表現明顯溫吞，加權指數隨後翻黑小跌，呈現於平盤高檔震盪態勢。櫃買指數則開高穩揚，表現明顯強勢。

截至11點，加權指數下跌20.46點、為11491.18點，盤中最高上漲38.68點至11550.32點，今日成交量估逾1700億元。櫃買指數開高穩揚，表現相對強勢，截至11點上漲0.97點、為155.54點，盤中最高上漲1.23點至155.80點。

觀察盤面各類股表現，由生技股漲逾2.5％領軍、橡膠股漲逾2％居次，紡纖、電器電纜、化工股漲逾1％。成交量較大的半導體及電子零組件股、金融股均小跌約0.3％，油電燃氣股跌逾2％、資訊服務股跌逾1％，表現相對較弱。

權值股今日漲跌互現，以台塑化（6505）漲逾1％、和泰車（2207）漲逾0.5％較強，國泰金（2882）、中華電（2412）、台灣大（3045）持穩盤上。蘋概三雄表現平平，股王大立光（3008）微幅震盪，台積電（2330）小跌0.3％、鴻海（2317）跌約0.5％，統一（1216）跌逾1％較弱。

分析師指出，在月線走揚支撐下，台股反彈逐步回補跳空缺口，但5日均線及日技術指標下彎趨勢未變，且目前全球對下半年景氣能否快速恢復成長看法仍相當兩極，目前必須謹慎以對，預期台股可守穩月線支撐，於11000～11800點區間震盪。

操作策略方面，分析師建議可利用震盪汰弱換強，避開高檔震盪轉弱、法人減碼股，逢低短打業績、題材輪動股。選股方面，可關注受惠5G政策的銅箔基板、ABF載板、PA股，以及受惠遠距作業商機的伺服器及NB/PC股。

(時報資訊)