繼行政院宣布7月中即將發放振興三倍券後，文化部、農委會加碼跟進，飯店餐飲業、旅遊業、百貨零售及電商更搶搭618年中慶，紛紛祭出多項優惠振興市場，簡訊行銷小成本大成效，為刺激買氣的營銷活動簡訊。

互動資通董事長郭承翔指出，簡訊特有的身份認證安全保障與高達98％開啟率等優勢，成為科技防疫與市場營銷的重要工具，互動資通「互動回覆雙向簡訊」第1季的發送量與去年同期相比成長超過3倍，衍生防疫相關應用在公司內部，包括同仁進行健康自主回報、政策公告佈達與即時雙向回覆等用途，拉開與傳統簡訊的差異化，引領簡訊邁向5G時代。

防疫期間，簡訊躍升為科技防疫一員，協助指揮中心透過雙向簡訊回傳機制進行防疫追蹤與健康回傳，成為政府與民眾、企業與消費者間的溝通橋樑，更協助eMask口罩領取通知、細胞簡訊或足跡提醒等，完成精準個人通知任務。

此外，由於疫情影響，民眾消費習慣轉移到線上消費，進而帶動簡訊需求大增，包括交易OPT認證簡訊、刷卡確認、物流取貨通知等。

互通資通指出，後疫情時代全民振興拚經濟，簡訊成為品牌銷售、銀行金融、建商房仲、電商百貨的重要營銷工具，互動資通開發的「互動回覆雙向簡訊」與同業最大差異在於，免租專碼、免額外收費、同時段內可同時進行多個活動主題，不需事先申請號碼即可傳送，還可從系統後台取得統計數據，依各發送主題自動分類，包括回覆對象、回覆內容及讀取狀況等，助攻企業拚營收。

(時報資訊)