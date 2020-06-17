大陸最高級智庫中國社會科學院研究員張明表示，隨著政府加大政策支持力度，今年大陸經濟可能增長3％，張明更預計，中國人民銀行（大陸央行）將在下半年下調基準利率、中期借貸便利（MLF）和貸款市場報價利率（LPR），並2次下調存款準備金率。

路透報導，張明在16日舉行的網路論壇上表示，隨著企業加快生產，第二季大陸GDP可能會恢復到2％到3％的增長。據了解，大陸經濟在第一季萎縮了6.8％，這是有記錄以來的首次萎縮，大陸政府在5月的全國人大年度會議上沒有設定GDP增長目標，顯示出前景的不確定性。

張明仍預計，大陸央行將在下半年下調基準利率、中期借貸便利和貸款市場報價利率，並2次下調存款準備金率。

但他也表達了對4月以來海外訂單減少的擔憂，因新冠病毒病例開始在世界其他地區蔓延並激增，對第二波疫情的擔憂加劇。他說，下半年製造業將非常艱難。

張明更指出，大陸房地產市場具有彈性，但房地產投資不會大幅上升，因為政策緊控行業的基調不會從根本上逆轉，因此，經濟增長將不得不主要依賴於基礎設施。

(旺報 )