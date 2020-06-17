民進黨台南市黨部主委潘新傳5月當選任職，第1步舉辦資深黨員聯誼活動，預計邀請黨齡滿25年的老黨員回娘家，找回這群基層老黨員的歸屬感。

「打造最溫暖黨部，主委潘新傳邀老黨員回娘家」潘新傳就任以來，一面增設黨內建制，一面兌現選前承諾，聯系失聯的老黨員，重新喚起老黨員對民進黨的認同。

民進黨台南市黨部預計9月舉辦資深黨員聯誼大會，包括舉辦戶外健行活動、聯誼用餐及卡拉OK歡唱，邀請對象為黨齡25年以上的黨員。

潘新傳表示，這些老黨員如同民進黨的父母，在當時義務籌措經費，捐款給黨，看著民進黨部從無到有，才讓民進黨從黨外逐漸茁壯，是台灣真正的民主前輩，卻隨著時代前進，逐漸被遺忘流失，很多老黨員對黨失望，進而失聯。

潘新傳表示，民進黨在2018年9合1選舉遭遇大敗，黨內大起改革聲浪，他當時認為，要先飲水思源，找回老黨員的歸屬感，才能回到民進黨對政治的初衷。

(中時 )