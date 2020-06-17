北市動保處提醒飼主自備寵物推車，勿將寵物獨留車內。（北市動保處提供／譚宇哲台北傳真）

入夏後高溫炎熱，北市卻有飼主將寵物狗單獨留在車內，在悶熱環境中受苦，北市動保處本月依「台北市犬貓飼養照護規則」對飼主開罰2000元，成為北市首例。

動保處5月接獲民眾通報，發現信義區一處地下停車場有1隻貴賓犬被飼主單獨留置在汽車內的，民眾擔心車內悶熱環境造成貴賓犬中暑、熱衰竭甚至死亡，趕緊通報動物救援專線，動保處人員到場後發現，汽車車窗雖留有空隙讓空氣流通，但車內悶熱，擔心貴賓犬安危，在場守候至飼主出現。

動保處表示，該貴賓犬飼主因臨時決定進百貨公司購物，未帶運輸籠、揹帶或寵物推車，無法與犬隻一起進入，只好返回停車場將犬隻放在車上，並留置車內約莫1個半小時，但此行為已違反「台北市犬貓飼養基本照護規則」，飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內，因此於本月開出首張2000元罰單。

動保處提醒，北市府已於今年2月20日依台北市動物保護自治條例第12條第2項規定訂定發布「台北市犬貓飼養基本照護規則」，針對北市的氣溫及犬、貓生理需求考量，訂有飼養照護設施環境溫度與空間、汽車載運環境溫度要求，及汽車或機車載運需有的防護措施等相關規範，提供飼主照護動物的基本規畫與觀念，並明訂「不得將犬、貓單獨留置於汽車內」，以避免汗線不發達的毛孩，因飼主疏忽而造成中暑等生命危險。

(中時 )