民進黨下午可望徵召行政院副閣揆陳其邁投入高雄巿長補選，民進黨高雄巿黨部17日「超前部署」公布組織幹部，正式進入戰鬥位置，主委趙天麟表示，罷韓近94萬票民進黨感受到壓力，巿長補選會以自我要求的態度往前衝。

對於補選的得票目標，趙天麟暫持保留說，這比較適合在候選人競選總部成立後，再來共同下「軍令狀」。但不管外界認為這是補選、投票率不高，或是一面倒的態勢，甚至已無懸念等，民進黨仍要做好最充足的準備。

他也提到，面對93萬9090張罷免韓國瑜的同意票浪潮，民進黨展現的是非常謙卑的態度，那個是一個很大的壓力，但是暫時不會去做任何的設限，而是希望能盡量衝刺，因此會把補選當做是一個自我要求的角度，往前衝。

民進黨高雄巿黨部17日宣布組織人事，新任執行長由擔任過左營區公所調解委員、前議員林瑩蓉服務處副主任的林志誠擔任。首席副執行長詹嘉平，另2名副執行長為鄧巧佩、劉瑞堂，均在選民服務或黨務具有相當歷練。

由於陳其邁17日下午可望獲得民進黨正式徵召，投入高雄巿長補選。民進黨高雄巿黨部上午率先宣布黨工職名單，開始備戰補選，趙天麟指出，在競選總部成立前，巿黨部會先扮演輔選平台，在競總成立後可以很快地融入。

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(中時 )