盛餘(2029)17日召開股東常會，會中除通過108年度盈餘分派承認案，每股配發現金股利0.15元外，並改選下屆董事案，推選北村宗一為新任董事長。

新任董事名單，為北村宗一、程贊育、樽宮浩一、許清俊、石井宏昌、吉田隆一、張德雄、黃營芳、劉長忻、許芳益(以上三人為獨立董事)。

(工商 )