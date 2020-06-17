今年以來，全球景氣動能遭逢新型冠狀病毒疫情擴散、油價破底大跌等因素影響，呈現大幅衰退局面。將邁入2020年下半年，安本標準投信投資長彭炫通表示，此次經濟受疫情創時間會比之前危機會更短暫，因此，全球經濟將在下半年展開復甦反彈之路。

安本標準投信在17日上午舉行2020下半年投資展望視訊會議時，安本標準投信投資長彭炫通作以上表示。

彭炫通指出，新型冠狀病毒疫情對經濟景氣的干擾正逐步降低中，除了一些開發中國家尚未獲得有效控管之外，亞洲主要國家像是中國、韓國、日本和台灣等，已不再受到疫情傳播的影響；歐洲各國也已經擺脫疫情高峰時的陰霾，漸漸露出曙光，而曾是重災區的美國更是漸漸開放經濟活動。

彭炫通指出，預期下半年在全球主要國家陸續展開復工後，經濟成長將會有明顯的反彈，因此次的衰退主要為公共衛生問題，而非傳統型金融危機，復甦週期應該會比過往短暫，這點從目前大陸、歐洲PMI指數已經趨於穩定，以及美國非農就業人口增加等經濟數據回溫獲得印證。

面對2020年上半年投資市場波動性持續加劇的情況，彭炫通認為，基本面雖已逐步獲得改善，地緣政治風險仍會影響金融市場的不確定因素，但預期風險性資產都有機會在震盪中走高。

對於股市走勢，彭炫通認為，由於疫情的關係，投資人先前已大幅調降企業獲利的預期，但隨著基本面逐漸改善、經濟動能復甦，前景將趨於樂觀。以美股為例，從3月23日反彈至5月15日，這個階段僅有能源、健康護理、消費必需品和科技等類股呈現上漲，但在5月中旬過後，則由金融、工業、旅遊、服務與房地產等景氣循環類股領漲。當景氣逐步復甦，全球股市仍有上漲空間。

對於債市走勢，彭炫通認為，新興市場債在第一季遭到大幅拋售，是自金融海嘯以來價格修正最劇烈的一次，其中前緣市場債券受到油價和大宗商品價格下跌的影響，跌幅最深。不過投資人無須過分悲觀，歷史經驗顯示，新興市場債跌深反彈的特性十分明顯，每當拉回修正後，後續的正報酬機率也高。新興市場債券價格已在第二季逐步回升，信用利差開始收斂，成為下半年投資人爭取報酬機會的資產類別。

彭炫通指出，因此，短期內仍偏好新興市場債、投資等級債、高收益債和全球股市等風險性資產。若經濟動能持續復甦，只要貿易戰等風險因子沒有嚴重干擾經濟復原的腳步，風險性資產可望在震盪中走高。

(工商 )