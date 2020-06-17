官田鋼澄清表示 沒有隱匿財報不實之事 11:532020/06/17 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對本報17日報導官田鋼疑涉財報登載不實一事，官田發佈重大訊息表示，該公司107年係以新台幣7700萬元取得明棋公司55%股權，並未因該股權交易而承擔明棋公司新台幣4.8億債務，故無隱匿財報不實。 而且，檢舉人在持股轉讓契約後，並未依約交付明棋公司財務表冊、帳簿及土地權狀等，該公司乃拒絕支付第三期款，並未解決檢舉人，拒不交付上開財務表冊，所造成無法與明棋公司合併編製財務報表的問題，遂將部分持股，以適切之對價，讓與非關係人許明德、胡君豪，並無證券交易法非常規交易之情事。 (工商 ) #官田鋼 #明棋 #隱匿 #財報不實 #新台幣 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 華為可與美企合作制定5G標準 外媒曝川普鬆手原因 - 財經 納智捷將退出大陸？裕隆回應了 - 財經 華為鏈 受害者變勝利組 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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