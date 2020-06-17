針對本報17日報導官田鋼疑涉財報登載不實一事，官田發佈重大訊息表示，該公司107年係以新台幣7700萬元取得明棋公司55%股權，並未因該股權交易而承擔明棋公司新台幣4.8億債務，故無隱匿財報不實。

而且，檢舉人在持股轉讓契約後，並未依約交付明棋公司財務表冊、帳簿及土地權狀等，該公司乃拒絕支付第三期款，並未解決檢舉人，拒不交付上開財務表冊，所造成無法與明棋公司合併編製財務報表的問題，遂將部分持股，以適切之對價，讓與非關係人許明德、胡君豪，並無證券交易法非常規交易之情事。

(工商 )