櫃買中心今（17）日表示，因應今年新冠疫情以及全球經濟緊縮衝擊，國內企業趁市場低利環境以籌集穩定的長期資金，使得公司債發行熱絡。

櫃買中心統計，今年到6月16日止，國內公司債新發行量達3,191億元，比去年同期1,640億元，接近翻倍成長，其中普通公司債方面，今年以來已發行2,959億元，較去年同期增加102％，轉換公司債發行232億元，較去年同期增加35％；目前仍有多家企業董事長已通過發債額度超過3,000億元，將陸續籌備發行，全年公司債發行量可望再創新高。

(工商 )