櫃買：今年公司債新發行量超過3,000億元 11:502020/06/17 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（17）日表示，因應今年新冠疫情以及全球經濟緊縮衝擊，國內企業趁市場低利環境以籌集穩定的長期資金，使得公司債發行熱絡。 櫃買中心統計，今年到6月16日止，國內公司債新發行量達3,191億元，比去年同期1,640億元，接近翻倍成長，其中普通公司債方面，今年以來已發行2,959億元，較去年同期增加102％，轉換公司債發行232億元，較去年同期增加35％；目前仍有多家企業董事長已通過發債額度超過3,000億元，將陸續籌備發行，全年公司債發行量可望再創新高。 (工商 ) #公司債 #發行量 #櫃買中心 #較去年同期 #櫃買 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 散戶瘋了！竟搶爆這檔 哲哲老師忍不住說話了 - 財經 華為鏈 受害者變勝利組 - 財經要聞 - 工商時報 羅奇示警 美元兩年內恐暴貶35％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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