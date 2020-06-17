櫃買中心今（17）日表示，截至6月16日止，97檔債券ETF平均報酬率達4.64％，其中21檔上櫃美國公債ETF平均報酬為12.40％，表現最突出，另隨著全球各國逐步解封，經濟活動重啟，市場看好科技產業對於數位服務轉型的需求及新科技的創新應用，以及醫藥疫苗開發及防疫檢測相關的醫療製藥產業，該兩類ETF平均報酬率為6.96％，投資人可透過投資產業債ETF掌握產業發展趨勢。

櫃買中心指出，債券ETF多樣化的商品選擇，不僅可提供主題式投資，更兼具低交易成本及交易簡便的特性，可作為投資人資產配置的新選擇。

櫃買中心持續推動投資人投資上櫃債券ETF，推出多項獎勵活動，期望投資大眾多參與債券ETF市場，達到散眾化投資目標。截至6月16日止，上櫃債券ETF累計投資人數突破5萬人，達5萬1,598人（108年底為4萬883人）；今年初以來共新增1萬715人，其中99.3％為自然人，各類投資人買賣金額以自然人成長最快，到目前之自然人買賣金額達337.15億元，較去年同期（66.8億元）成長超過4倍。

(工商 )