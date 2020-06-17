富邦證今年4月推出富邦「特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍」 （02001L）與富邦「特選大蘋果報酬指數單日反向一倍」（02001R）兩檔ETN，為市場首次發行的槓桿兩倍與反向一倍指數投資證券，進一步擴大交易策略。

富邦「特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍」ETN與富邦「特選大蘋果報酬指數單日反向一倍」ETN連結的指數皆為台灣指數公司所編製之「特選大蘋果報酬指數」，富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN掛牌交易已年餘，主題設定明確，廣受投資人青睞，流通及成交量在市場ETN中居於領先地位，富邦證券進一步希望讓投資人有更靈活的操作策略運用工具，推出連結相同指數槓桿型與反向型ETN商品，為業界首發。

兩檔ETN所連結的富邦特選大蘋果報酬指數組成標的，是由蘋果最近公布供應商名單中，選取符合流動性及財務穩健等條件的10檔台灣上市公司股票所組成，每年固定經過一次定期審查調整成分股及重設權重，目前最新成分股包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科等十檔標的，藉由槓桿兩倍與反向一倍的設計，可讓策略投資人操作更具效率性。

富邦證表示，ETN直接連結對應指數表現，其報酬扣除管理費後無追蹤誤差，且ETN連結報酬指數配息直接滾入指數進行再投資，投資績效清楚呈現且具節稅效益。

另外，ETN直接在集中市場掛牌交易，交易稅率低廉，須留意ETN設有發行年限條件及提前強制贖回機制等規範，投資前應詳閱商品公開銷售說明書。

(工商 )