大陸大舉投入新基建，知名電動車品牌特斯拉也宣布，隨著大陸特斯拉超級充電樁的使用率不斷提升，2020年要在大陸大幅擴建4千個充電樁，數量超越過去5年的總和。

特斯拉CEO穆斯克16日發推稱，大陸和亞太地區特斯拉超級充電樁的使用率已超過疫情前的最高點，雖然大陸特斯拉超級充電樁2月使用率曾急劇下滑至30％，達今年使用率的谷底，但在4月初使用率又開始恢復正常甚至較疫情前更熱絡，截至6月10日，大陸和亞太地區的超級充電樁使用率達到了100％。

未來汽車日報報導，隨著對大陸市場的看好，特斯拉也宣布，擬在2020年在中國安裝4千個超級充電樁，這一數字遠超過去5年的建造總量。過去5年，特斯拉在大陸的150多個城市部署了超過2,500個超級充電站，並擁有2,400多個目的地充電樁，形成了一個橫跨東西、縱貫南北的充電網路。

此外，特斯拉還有可能打通上海到倫敦充電線路的大陸部分，實現電動車跨國出境的可能。

(工商 )