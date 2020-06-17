大陸上半年經濟受疫情影響嚴重，不過中國社科院預估，隨著政府擴大政策支持力度以及基礎建設帶動，2020年大陸經濟增速有望達到3％，並料人行下半年會降息、降準。

路透報導，中國社會科學院研究員張明16日在網路論壇上表示，隨著大陸企業加快生產，Q2的GDP增速可能會恢復到2％至3％的增長。此前大陸因為疫情影響，Q1的GDP年減6.8％。

同時，張明預計，人行將在下半年下調基準利率、中期借貸便利和貸款市場報價利率，並兩次下調存款準備金率。

不過張明認為，大陸經濟增長主要還是會依賴基礎設施，房市無法帶動太多，雖然房地產市場具有彈性，但房地產投資不會大幅上升，因為政策緊控房地產行業的基調不會從根本上逆轉。

而製造業更是大陸今年經濟中可能存在的軟肋，張明表示，海外疫情蔓延、第二波疫情可能會讓製造業在下半年的處境仍機當艱難。

(工商 )