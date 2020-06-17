（圖／取自立委吳思瑤臉書）
立委吳思瑤近日在臉書證實，境外生鬆綁入境，陸生將確定不在第一波開放名單，僅允許疫情控制得宜的國家優先。
吳思瑤15日先是分享新聞，強調教育部應該要硬起來！讓防疫安全與學生受教權均衡兼顧，就要利用暑期黃金時機，分流、分梯、分階段逐步開放境外生，呼籲希望政策能夠快速拍板。
隨後吳思瑤再分享和同黨立委拜會總統蔡英文的合照，她提到，會中她向蔡英文爭取希望能夠在兼顧防疫安全與維護高教競爭力、保障學生受教權的幾個面向，分流、分階段鬆綁，於暑期風險較低的黃金時段進行境外留學生的檢疫隔離，以爭取多贏的局面。
吳思瑤也提到，蔡英文總統已掌握跨部會的協商進度，她請大家放心，政策近期會有最好的協調成果，正式對外宣布。
接著吳思瑤在回應網友詢問時，特別提到「目前陸生不會是優先開放之列，會由疫情控制得宜的國家優先，一定嚴守安全」。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。