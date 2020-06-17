（圖／取自立委吳思瑤臉書）

立委吳思瑤近日在臉書證實，境外生鬆綁入境，陸生將確定不在第一波開放名單，僅允許疫情控制得宜的國家優先。

吳思瑤15日先是分享新聞，強調教育部應該要硬起來！讓防疫安全與學生受教權均衡兼顧，就要利用暑期黃金時機，分流、分梯、分階段逐步開放境外生，呼籲希望政策能夠快速拍板。

隨後吳思瑤再分享和同黨立委拜會總統蔡英文的合照，她提到，會中她向蔡英文爭取希望能夠在兼顧防疫安全與維護高教競爭力、保障學生受教權的幾個面向，分流、分階段鬆綁，於暑期風險較低的黃金時段進行境外留學生的檢疫隔離，以爭取多贏的局面。

吳思瑤也提到，蔡英文總統已掌握跨部會的協商進度，她請大家放心，政策近期會有最好的協調成果，正式對外宣布。

接著吳思瑤在回應網友詢問時，特別提到「目前陸生不會是優先開放之列，會由疫情控制得宜的國家優先，一定嚴守安全」。

(工商 )