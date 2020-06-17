世界動物衛生組織（OIE）昨天公布我國成為口蹄疫不打針非疫區，農委會今召開記者會，宣示下一階段要將典型豬瘟也根除，用國家隊的力量在台灣建立一個沒有重要疾病的家園。

農委會主委陳吉仲表示，自2016年總統蔡英文上台宣誓要根除口蹄疫後，農委會就啟動3階段的撲滅工作，第一階段為落實全面疫苗注射與疫情監控，並向OIE申請打疫苗的口蹄疫非疫區；第二階段是開始停止疫苗注射，直到去年達成滿一年國內無疫情的里程碑，終於在9月向OIE申請為口蹄疫不施打疫苗的非疫區。

陳吉仲說，接下來的首要目標，是將台灣豬肉銷往國際，已開始與香港、澳門、新加坡開始接洽，預料今年底前就會有外銷成果出爐。

至於過去台灣外銷的主力日本，陳吉仲表示，由於日本、美國尚須成為典型豬瘟非疫區才可出口，會比照處理口蹄疫的模式，用科學化的管理方式努力。

副主委黃金城強調，過去台灣經歷20年都無法從口蹄疫區中除名，現在農委會只花4年就達標，靠的是科學化的對策與落實防疫規定，接下來要進一步降低國內豬隻的生產成本，包含放寬小豬育成率，從過去每頭平均育成15隻增加為17隻，讓國內豬隻在養數增加100萬頭，約可降低10％的生產成本。

中華民國養豬協會常務監事林承德表示，希望政府能夠幫忙打通國產豬肉的外銷通路，至於增加100萬頭豬隻的目標，大多數個體戶豬農則不敢想，主因不外乎環保意識抬頭，因此恐怕不是這麼容易，雖然現在許多二代豬農都將豬舍改建為水濂負壓式，但仍然會有臭味，「只要國內養豬頭數不要往下探就很高興了。」

(中時 )