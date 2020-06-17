共機近來頻繁騷擾台灣西南空域，總統府發言人谷辣斯今天表示，軍方和國安團隊都有掌握，確實近來強度跟頻率都有增加，這是我們不樂見的情況。至於中印邊境和兩韓情勢，國安團隊也密切關注，無論是穩定財經或國安的機制都在，也都有所掌握。

對中共軍機近日來連續進入我西南角防空識別區，谷辣斯表示，我們軍方和國安團隊都有掌握，的確共機近來騷擾強度跟頻率都有增加，例如昨天又有看到這樣的情況。

她說，站在台灣的立場，就是希望台海之間可以維持穩定、和平，「我們的立場從來不會改變」，也不樂見有任何這種未經告知就飛越航空識別區這類的爭議，或引起雙方緊張情況，這些都是不需要的。她也再次強調，台海和平是我們非常重要的目標。

對近來北韓炸毀兩韓連絡辦公室，引發兩韓情勢緊張，以及近來中印邊境的緊張狀況，谷辣斯表示，無論是中印邊界的衝突，或是南北韓之間的衝突，總統昨天都在第一時間就有掌握。

她說，國安團隊也持續掌控訊息，並且與其他國家不斷的交換資訊，並將相關資訊隨時向蔡英文總統報告，一旦有緊急情況就會啟動國安機制。

至於相關財經面的穩定股匯市措施等等，谷辣斯表示，這些機制都已經存在，總統不用特別叮嚀，國安單位特別的敏感，會隨時作最有效的因應。

(中時 )