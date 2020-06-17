北市大地處奉市長柯文哲之命，邀請國家地理頻道拍攝「台北大縱走」的國際宣傳片，但編列的1580萬元預算中，有800萬元是動用到第二預備金，引發議員質疑毫無急迫性而暫擱。副市長黃珊珊17日直言，市府的行銷預算，比起前市長馬英九、郝龍斌時期的天文數字，根本是九牛一毛，跟其他縣市政府比也是小兒科。

黃珊珊表示，台北大縱走是宣傳整體的山間步道，以既有的公務預算來執行，符合目前政策規畫，至於動用到的二備金，都有拿到市長會議討論，一定是大地處提出的預算額度不夠，才會編出二備金，市府認為有需要所以編，因大縱走是台北很大的特色，可讓國際觀光客知道台北的旅遊。

黃說，一般遊客只覺得台北有101跟故宮，但卻不知道漂亮的山景就在身旁，像日本東京、美國紐約被說沒有山，而台北不能只有建築物，因此希望將這些步道接連起來，可走遍台北，若跟其他縣市的宣傳經費比，還「非常小兒科」。

她說，柯在二備金的控制上很嚴格，她雖沒參加那場會議，但一定是在府級談得很完整的情況下才動用，她倒認為，現在台北市政宣傳仍不利，因很少做廣告與業配，她若以議員的角度來說，市府的行銷預算，跟以前馬、郝時期的天文數字預算相比，根本是九牛一毛。

黃珊珊說，這筆錢拿來做國際宣傳的行銷政策，做得好就值得，像上次自來水的紀錄片就非常值得，若沒把台北的文化歷史記錄下來，市民就不知道，她認為北市的還做得不夠、預算也不夠，防疫上的宣傳預算也不夠，很多媒體與網友都罵柯市府都沒在做防疫，且府級還要請各局處支援。

「跟以前的政府比，我們預算宣傳占比相當低！」她還說，市府常被罵沒好好宣傳行銷，若效益不高，市府會檢討，她也接受議員的監督，市府都公開透明。至於為何預算不是編在觀傳局，黃姍姍強調，觀傳局有自己的業務，各局處自會有宣傳經費編列。觀傳局則說，大地處是青山步道的主管機關，比較清楚相關設施狀況，所以決議大地處來做。

(中時 )