銀行局局長邱淑貞升任金管會副主委，讓金融法制暨犯罪防治中心董事長邵之雋，忍不住發文感嘆，是不是顧立雄一走，「金融幫」就要重出江湖？「宅神」朱學恒也表示，個人不喜歡顧立雄，但他在金管會期間嚴刑峻法，確實做得不錯。

邵之雋在臉書發文，表示「金管會公告新任常務副主委是邱淑貞。我對這件事的評論是：去金融幫化的改革(如果有的話)，證明是徹底的失敗了，金融幫無所不在，要改革還有的瞧。」。

邵之雋表示，邱淑貞升任銀行局局長時，她丈夫劉連煜是期交所董事長，任期大概只剩下3、4個月。因為她跟她丈夫的出身會讓人有很強烈金融幫的遐想，所以他跟時任常務副主委，也就是現任的金管會主委黃天牧說，劉連煜任期也只剩下3、4個月了，要不要請他早點下來，一方面不要給外界金融幫吃相難看的惡劣形象，另一方面她們夫妻也能留個清譽。

之後黃天牧說他有暗示，但是對方沒反應，邵之雋便自己去找邱淑貞談，但邱不覺得老公「坐好坐滿」有什麼不對。如今邱淑貞喜孜孜地坐上常務副主委的位置，「我講的清譽，現在證明是狗屁，而證明的人，恰恰是我當初跟他商量這件事的黃主委」，邵之雋感嘆表示，難道顧主委「拒養肥貓」政策又要人走政息了嗎？金融幫是否又要復辟了呢？

「宅神」朱學恒轉貼邵之雋發文，並表示「我個人不喜歡顧立雄，但是他在金管會期間嚴刑峻法管制金融保險，我確實支持，覺得他做得不錯。」。

有網友附和說：「顧立雄搞監獄的時候我不喜歡他，但是他在金管會幹得好!」、「顧立雄離職的真正原因不就是因為太認真管材團嘛？」。

不過更多人吐槽：「嚴刑峻法是要控制財團唯政黨所用 跟金融秩序那有關係。朱大你是童子軍嗎？」、「顧也就是個政治正確的人。從黨產會把國民黨砍到奄奄一息，深得小英信任。再到金管會講好聽是管理，實際就是控制金融體系，沒人敢忤逆政府。現在再得小英欽點到國安會，嘿嘿…有的玩囉…」、「顧本來就是來過水的，你也想太多了吧！況且，資進黨只想要位子，無能管事，每個人都知道，對吧！？」。

(中時電子報)