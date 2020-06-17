◎政院19日公布沈榮津接副閣揆 王美花升任經濟部長

行政院副院長陳其邁請辭投入高雄市長補選，副閣揆內定由經濟部長沈榮津擔任，經濟部次長王美花則升任部長。知情人士表示，政院最快本周五(19日)將會公布人事。

◎台大宅王狠殺女友 手段凶殘改判無期徒刑

6年前震驚社會的「台大宅王」張彥文狠殺林姓女友47刀的情殺案，檢方求處死刑，一審就殺人部分判無期徒刑，台灣高等法院及更一審都輕判15年，最高法院認為原判決未說明清楚量刑的理由撤銷發回，更二審改判無期徒刑。可上訴。

◎大埔張藥房即將完工 將低調入厝

當年竹南大埔抗爭事件中，張藥房是最具代表建物之一，甚至還成了民進黨主張土地正義的圖騰，張藥房遺址在張家人官司獲勝，由苗栗縣政府出資重建，動工當天，蔡英文還親自到場致意。如今，新屋已完工，並向苗栗縣政府申請使用執照中，但張家人不想再惹來鄰里異樣眼光，不邀任何人，只想低調完成入厝儀式。

◎高鐵推「海陸大餐」 包你澎湖玩透透

漫遊台灣海島美麗風情！台灣高鐵公司全新推出期間限定的「高鐵＋澎湖」交通聯票，即日起至2020年9月30日止，一次滿足旅客海陸交通需求。「高鐵＋澎湖」交通聯票產品內容包括：高鐵嘉義來回車票65折優惠，以及澎湖套票優惠價1,850元(原價2,250元，內含高鐵嘉義站-嘉義布袋港-澎湖馬公港來回接駁車與船票），憑票還可再享澎湖當地交通（台灣好行、汽機車租賃）優惠，歡迎旅客趁著即將來到的暑假與「澎湖海上花火節」暢遊菊島。

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(中時電子報)