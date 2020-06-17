前立委謝國樑與拜登次子杭特（Hunter Biden）認識。（圖／摘自謝國樑臉書）

前立委謝國樑今（17）日在臉書自曝認識美國總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）的次子杭特（Hunter Biden），並提到自己對美國政治有些觀察，現在最熱門的就是11月美國總統大選，因此希望能給台灣政府一些提醒。

謝國樑表示，自己是在2014年前往美國艾森豪學人進修過程中，透過一名友人認識杭特，兩人都有保持聯絡，2016年從立法院卸任後，曾一度希望在美國開啟新的電影計劃，因杭特也對電影相當感興趣，所以兩人簽約打算合作，雖然最後電影沒拍成，但朋友的關係依然存在，而杭特這幾年來過得並不是非常順遂，甚至連川普也常常找他麻煩，站在朋友的立場，希望他未來能越來越好。

在美國待超過10年，也在麻省理工拿到碩士學位，並曾在甘乃迪政府學院選修過國際關係課程，除了杭特，謝國樑也結識不少民主黨的新一代，對美國政治有一些觀察，而11月美國總統大選，也與台灣未來有很大的關係，因此謝國樑有感而發，希望給政府一些提醒。

謝國樑建議民進黨高層，台灣在美國總統大選這一個變局，必須保持多元彈性，「不能全部壓寶在現任總統川普的身上」，對於其他政黨的候選人，像是拜登，應也要適度的接觸與關心，不能重蹈2016年狀況，據了解，當時的政府幾乎全部壓寶希拉蕊，投票結果出來後竟是川普當選，所有對美的關係也瞬間大幅震盪。

美國領導人當然是以美國利益為優先，但因與拜登兒子相識，謝國樑指出，拜登與川普對大陸的策略和思維是非常不同的，若川普當選，勢必會利用台灣跟大陸繼續博奕，如果是拜登當選，可以想像這位阿伯應該會希望兩岸緩和一些，主要是不希望台灣與大陸有太多衝突，增添美國的麻煩。

謝國樑認為，大陸其實也積極與拜登維持不錯的友好關係，台灣如果只壓單邊，屆時拜登當選，台灣就會相對喪失優勢與先機，所以才會想要提醒蔡政府，國際關係本來就是必須看近也要看遠，如履薄冰，思考面向應更多元，面對世界的千變萬化，台灣交朋友也應該廣泛多元保持彈性。

(中時電子報)