自行調適與智慧運算的全球領導廠商賽靈思（Xilinx）宣布推出兩款易於擴展、超高密度視訊轉碼專用的即時運算視訊設備，應用。這兩款新設備是以新的賽靈思即時伺服器（RT Server）參考架構所打造，讓服務供應商能夠以每通道最低成本優化影像品質和位元率（bitrate），提供如電競和遊戲串流平台、社交和視訊會議、即時遠端學習、遠距醫療和即時廣播視訊等應用，大幅降低基於軟體架構和固定架構解決方案的總體擁有成本（TCO）。

新型賽靈思即時視訊設備，專為邊緣和本地運算密集型作業負載而設計，這類作業負載對視訊通道密度、傳輸量和延遲往往具有嚴格要求，而新型設備優化了硬體架構與軟體，可提供業界最高的通道密度和最低的延遲。新推出的設備整合賽靈思Alveo資料中心加速器卡，並提供兩款預先配置供客戶選擇，包括高通道密度視訊轉碼設備（High Channel Density Video Appliance）和超低位元率視訊轉碼設備（Ultra-Low Bitrate Video Appliance）。

賽靈思資料中心事業群行銷副總裁Donna Yasay表示，隨著影音串流量呈指數型增長，架構優化變得更加重要。在當前COVID-19疫情期間，我們都在經歷著遠距工作、學習和娛樂環境，並行通道用量的大幅成長正衝擊服務供應商的商業模式，且不斷提高頻寬成本。賽靈思全新的即時伺服器參考架構，能協助解決方案供應商最大限度地節省成本，並同時提供高品質的影音串流服務。

高通道密度視訊設備是為了達成最低的單通道成本所開發，它整合了多達八張Alveo U30資料中心加速器卡，該加速器卡也於今天正式推出。新款Alveo U30以外形小巧的PCIe加速器卡滿足對高密度視訊處理的需求。Alveo U30由Zynq UltraScale+ MPSoC所驅動，是功耗優化型的完全可編程系統單晶片（SoC），具有用於超高清影像且整合的視訊編解碼器和繪圖引擎。此外，Alveo U30還能同時支援H.264和HEVC（H.265）編解碼器，每張卡可串流傳輸多達16個1080p30通道。

為超低位元率優化的視訊轉碼設備是專為高品質影音直播並同時降低頻寬成本所打造，最多能容納八張Alveo U50加速器卡。Alveo U50是基於賽靈思UltraScale+架構設計，並採用高效的75瓦小型封裝，內含8GB HBM2、100GbE網路和PCI Express 4.0。Alveo U50能夠串流傳輸多達七個全高清1080p60通道及八個完整的ABR ladders（全部為x265 medium preset）。

這些新設備建立在FFmpeg框架上，為系統開發人員提供通用API，方便他們能快速替換既有軟體和基於GPGPU的轉碼器架構。賽靈思的軟體合作夥伴皆致力於建構運行於標準FFmpeg上的應用。HEVC編解碼器透過組件化的方式從頭重建，使其得以更佳地控制編解碼器（低至幀數級別）。這使系統整合商可以調整速率控制並微調其他參數，進而優化影像品質和位元率，以符合特定的終端應用。自行調適運算設備具備ASIC解決方案無法比擬的獨特靈活性優勢。兩種設備都可以在1080p30解析度和x264 medium preset下，使H.264的成本、佔地空間和功耗降低4倍。

賽靈思即時伺服器參考架構採用經優化的硬體架構和軟體堆疊打造而成，從邏輯閘級（gate-level）到軟體層和AI堆疊，全面助力實現特定作業負載的效能最大化。這兩款設備均採用1RU機架式機箱，支援完整的Docker容器和Kubernetes管理功能，以輕鬆實現橫向擴展部署。

慧與科技（HPE）已完成HP ProLiant伺服器上的Alveo U50和Alveo U250加速器卡的認證。 HPE ProLiant DL380 Gen 10和HPE ProLiant DL385 Gen 10 Plus伺服器將成為首批採用賽靈思FPGA的HPE伺服器。慧與科技將提供以Alveo U50優化位元率的視訊轉碼設備，也是第一家提供此設備的一級伺服器OEM廠商。Alveo加速器卡通過HPE認證，代表著使用Alveo平台為雲端運算和本地作業負載加速的OEM伺服器合作夥伴和獨立軟體供應商（ISV）應用將進一步增加與擴大。

慧與科技高效能運算暨關鍵任務系統部運算加速器策略師Michael Mangiafico表示，當今的運算密集型作業負載正推動差異化視訊轉碼、影像分析和資料庫加速解決方案的需求。透過與賽靈思的合作，在高效能且通用的HPE ProLiant伺服器中提供可支援Alveo的產品，我們的市場就緒（market-ready）解決方案能為新興的即時串流應用帶來多項功能。

賽靈思的附加價值經銷商（VAR）正將Wowza Streaming Engine媒體伺服器整合至以即時伺服器為基礎的設備中。這項基於網路的GUI應用能讓用戶以簡單、直觀的方式管理直播視訊。該整合預計將在今年第三季完成並供應。

Wowza產品資深總監Anthony Lazaro表示，Wowza與賽靈思及其 VAR緊密合作，將Wowza Streaming Engine媒體伺服器整合至基於即時伺服器的設備中。未來，這項整合將為視訊直播提供高成本效益且易於管理的完整解決方案。 Hypertec是最早在賽靈思即時伺服器參考架構上優化其設備的VAR合作夥伴之一，該公司的CIARA系列就是專注於視訊轉碼市場的產品。Hypertec行銷副總裁Benoit Robert表示，我們與賽靈思密切合作並發表即將推出的2U CIARA設備，該設備採用單插槽AMD處理器設計，可支援多達7張全新的Alveo U30加速器卡。我們很高興能與賽靈思共同推出專用於即時影音串流的媒體設備，該設備將帶來前所未有的通道密度，以支援希望尋求擴大影音串流規模、實現更具成本效益的基礎架構部署的客戶。

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